Мошенника, продававшего квартиры под видом застройщика, отправили в колонию на 5 лет

В Екатеринбурге мошенника, незаконно продававшего квартиры в жилых комплексах «Цветной бульвар» и «Тихий берег», отправили в колонию на 5 лет. Мужчина подделал печать застройщика и продавал жилье по цене ниже рыночной – всего за 1,3 миллиона рублей.

Приговор в отношении Андрея Матвеенко вынес Чкаловский суд Екатеринбурга. Мужчина признан виновным в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Установлено, что Матвеенко приехал в Екатеринбург в 2016 году и торговал стройматериалами. Для этого он арендовал помещение в одном из домов по улице Чемпионов. Мужчина подделал печать застройщика – ООО «ИнвестСтройЭнерго», хотя не имел отношения к организации, а также разместил объявления о продаже квартир по цене ниже рыночной. Летом 2017 года Матвеенко представился потенциальному клиенту сотрудником компании-застройщика и рассказал, что его строительная компания рассчитывается с ООО «ИнвестСтройЭнерго» за поставку строительных материалов квадратными метрами в строящихся домах.

«Покупатель решил приобрести 3-комнатную квартиру в строящемся доме в ЖК «Цветной бульвар». С этой целью Матвеенко с одной стороны и потерпевший с другой заключили договор уступки права по договору участия в долевом строительстве. В течение 5 месяцев покупатель частями передал Матвеенко деньги в счет оплаты по договору в размере 1,4 млн рублей. Подсудимый ставил оттиск поддельной печати организации на квитанциях к приходно-кассовым ордерам о получении денег, хотя возможности продать поименованную в договоре квартиру не имел», – сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Таким же образом Матвеенко ввел в заблуждение женщину, «продав» ей квартиру в ЖК «Тихий берег» за 1,3 миллиона рублей. Пострадавшая заселилась в жилье, которое считала своим, в декабре 2017 года. Но в марте 2018-го руководство ЖК поменяло замки в квартире и сообщило женщине, что она проживает здесь незаконно.

Суд назначил Андрею Матвеенко наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении суммы причиненного ущерба.

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