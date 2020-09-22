Эпидпорог по ОРВИ превышен уже на 28%, пневмоний – в 1,4 раза больше, чем в прошлом году

В Свердловской области продолжает расти число заболевших ОРВИ. Эпидпорог превышен уже на 27,8%, случаев гриппа пока не выявлено. Зато продолжает оставаться высоким количество пневмоний – за неделю 943 новых случая, что в 1,4 раза больше, чем в прошлом году.

За последнюю неделю в Свердловской области выявлено почти 36 тысяч заболевших ОРВИ, показатель заболеваемости выше эпидпорога на 27,8%. Случаев гриппа пока не зафиксировано, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Пневмоний за неделю выявлено 943 случая. Показатель заболеваемости – 22,55 на 100 тысяч населения, что в 1,4 раза выше, чем за тот же период прошлого года, и в 1,9 раза выше среднемноголетних показателей.

От гриппа на данный момент привито почти 764 тысячи свердловчан.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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