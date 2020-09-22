На Среднем Урале стало в полтора раза больше лесных пожаров

За прошедшую весну и лето на Урале было зафиксировано 496 пожаров общей площадью 9 851,64 гектаров – это намного больше, чем годом ранее. «В этом году их число возросло на 52%. В основном возгорания возникают по причине неосторожности местных жителей. Так из 496 случаев – 370 произошли по вине человека. В 2019 году по этой же причине было зафиксировано только 211 пожаров», – передают в департаменте лесного хозяйства.

Как сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области, с начала пожароопасного периода сотрудниками МЧС выявлены 766 нарушителей требований противопожарного режима, из них 682 граждан, 60 должностных лиц, 16 юридических лиц и 8 органов местного самоуправления. В отношении большинства из них назначено административное наказание в виде штрафа.

Сегодня особый противопожарный режим продолжает действовать только в одном муниципальном образовании – Североуральском городском округе. «На период действия особого противопожарного режима гражданам необходимо помнить про запреты: разводить костры на территории муниципалитета, дачных участков, частного жилого сектора, в местах отдыха; сжигать мусор и сухую растительность; осуществлять палы травы; организовывать шашлыки; проводить огневые работы», – предают МЧС.

Отметим, что нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение штрафа: на граждан в размере от 2 до 4 тыс. рублей; на должностное лицо – от 15 до 30 тыс. рублей; на юридическое лицо – от 200 до 400 тыс. рублей. В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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