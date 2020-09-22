Сегодня день осеннего равноденствия: можно узнать, какой будет зима

Сегодня, 22 сентября, начинается астрономическая осень. Солнце пересекает небесный экватор, в северном полушарии начинается осень, а в южном – весна. Астрономическая осень продлится до зимнего солнцестояния, которое начнется 21 декабря. Дни станут более сокращенными.

С днем равноденствия связано множество примет и традиций. Принято считать, что осень будет такой, какой будет погода в день ее астрономического начала. Если же к началу астрономической осени пожелтели листья березы и рябины, то зима будет холодной.

С рябиной связана еще одна примета. Так, сорванная в это время веточка будет защищать дом от бессонницы и от нечистых сил. Кисточки рябины клали между оконными рамами в качестве оберега и верили, что теперь дом защищен.

С древних времен осеннее равноденствие считается священным днем. Приведение дома в порядок являлось важной традицией. Старые вещи люди выбрасывали из дома, огонь гасили и добывали новый ударом кремния. Вечером разжигали небольшой костер во дворе и перепрыгивали через него.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 22.09.20

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