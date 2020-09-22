На Урале объявили штормовое предупреждение – будет сильный ветер

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Как сообщило региональное управление МЧС России, завтра, 23 сентября, на Среднем Урале ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 22 метров в секунду.
Добавим, по прогнозу синоптиков завтра днем воздух прогреется максимум до +9 градусов. Вероятен небольшой дождь.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 22.09.20
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