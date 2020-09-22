Вернувшихся из-за границы граждан не пустят на работу без анализа на Covid-19

В ближайшее время выйдет дополнение к постановлению главного санитарного врача, которое сделает невозможным выход на работу тех людей, которые вернулись из-за границы, но еще не получили результаты анализов на Covid-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил на брифинге замгубернатора Павел Креков. Он также рассказал, что «меры по недопуску в школы и детские сады (без результатов анализа, – прим. ред.) дали свои результаты: за последнее время в регион из-за рубежа вернулись около 12 тысяч человек, и почти все зарегистрировались на «Госуслугах», чтобы доказать, что они сдали анализ. Исключение составили около пятисот человек.

Кроме того, Креков пояснил, почему за такие анализы люди должны платить сами: «Бесплатным не бывает ничего. Если вы за что-то не платите, значит, за это платит кто-то другой. Допустим, человек добровольно в условиях риска поехал в Турцию или в Европу, где идет вторая волна коронавируса. Мне не очень понятно, на каком основании мы, налогоплательщики, должны оплачивать его обследование. Сделал анализ, чист перед законом, – спи спокойно».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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