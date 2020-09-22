«Автомобилист» дома уступил «Витязю»

Екатеринбургский «Автомобилист» уступил «Витязю» на домашнем льду со счетом 3:4. Игра перешла в овертайм, где сильнее оказалась команда гостей из Подмосковья. В составе хозяев отличились Алексей Макеев, Чарльз Геноуэй и Никита Трямкин, у их противников – Маттиас Теденби, Иван Ларичев, Линус Гультстрем. Победу гостям в овертайме принесла шайба, заброшенная Каспарсом Даугавиньшем.

Отметим, что это второе поражение в нынешней регулярке для «Автомобилиста». Команда из Екатеринбурга, тем не менее, лидирует и в таблице Восточной конференции, и во всем чемпионате КХЛ по количеству очков.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 22.09.20

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