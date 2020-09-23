Вопрос о ежегодном отчете спикера гордумы перед депутатами сняли с повестки

Сегодня комиссия по местному самоуправлению должна была рассмотреть вопрос об изменении регламента Екатеринбургской гордумы.
Депутат Александр Колесников вносил проект, согласно которому спикер Игорь Володин должен был ежегодно отчитываться о проделанной работе. Однако народный избранник письменно и без объяснения причин заявил, что снимает вопрос. Предложение об исключении вопроса из повестки депутаты одобрили.
Перед голосованием слово взял Константин Киселев – он заметил, что предложение о ежегодном отчете Володина носит явно политический характер, и это следует запомнить, но согласился, что вопрос с повестки стоит снять. Напомним, аналогичный проект Колесников предлагал рассмотреть в июне, но тогда вопрос не включили в повестку.
Екатеринбург, Светлана Загороднева
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