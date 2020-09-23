Сводка по коронавирусу: пять смертей, 125 новых заражений

Свердловская область поднялась с десятой на восьмую строчку по числу новых случаев коронавируса за сутки. За минувший день в регионе подтверждены диагнозы у 125 человек, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. С момента начала распространения инфекции на Среднем Урале заразились 28 168 человек.



За сутки от коронавируса умерли пять человек. Болезнь унесла жизни уже 580 человек. Выздоровели за последний день 63 человека, всего – 21 324.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 23.09.20

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