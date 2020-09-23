В Академическом малолетние хулиганы кидали булыжники в автомобили (ФОТО, ВИДЕО)

В минувшие выходные камеры видеонаблюдения зафиксировали необычный инцидент. В Академическом районе во дворе домов № 7 и № 9 на улице Павла Шаманова двое детей бросали большие камни в автомобили.

Дети кидают булыжники в автомобили

Группа быстрого реагирования задержала мелких хулиганов с поличным. На данный момент уже известно, где они живут и кто их родители. По словам представителей управляющей компании, автовладельцы намерены обратиться в полицию, а родителям мальчиков, скорее всего, придется возместить ущерб.

Как рассказали в УК «Академический», этой осенью все чаще происходят происшествия, связанные с несовершеннолетними детьми: «За детьми в Академическом все чаще приходится почему-то следить не родителям, а службе безопасности района. Пока мамы и папы не видят, их сыновья то подожгут подъезд, то испортят своими «художествами» объект жилищно-коммунального хозяйства».

Екатеринбург, Анна Темрук

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