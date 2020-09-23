«Мегафон» сохранит оплаченные минуты для разговоров в любое время

Оператор «Мегафон» запускает новую опцию «Копилка минут», благодаря которой оплаченные минуты в рамках пакета сохраняются, а не сгорают в конце месяца. Воспользоваться ими для разговоров можно будет в любое время, например, в праздники, когда количество звонков возрастает.

Весной оператор запустил тарифную линейку #БезПереплат, тогда же появилась возможность сохранять навсегда оплаченные гигабайты интернета. Опция оказалась востребованной, – сообщили в пресс-службе «Мегафона». За это время пользователи уже накопили 10 тысяч гигабайт интернета. Это эквивалентно просмотру более 30 тысяч часов видео или прослушиванию более 3 миллионов песен онлайн. Теперь сохранить можно не только гигабайты, включенные в пакет, но и минуты разговоров.

«Мы постоянно анализируем поведение наших абонентов, чтобы предложить актуальные условия тарифов. Мы видим, что 25% абонентов пользуются связью неравномерно – в одном месяце не используют пакет включенных минут полностью, а в следующем выходят за существующий лимит. Новая опция позволит таким абонентам избежать лишних расходов. Минуты сохранятся навсегда, и их можно будет использовать, например, в праздничные дни, когда объем звонков традиционно возрастает», – отмечает коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон.

Активировать бесплатную опцию можно в личном кабинете. У тех, кто уже пользуется опцией переноса гигабайт интернета, накопление минут начнется автоматически. Количество сохраняемых минут зависит от тарифного плана и в среднем в 1,5-2 раза превышает объем ежемесячного пакета.

В компании напомнили, что пользователи линейки #БезПереплат также могут бесплатно общаться в мессенджерах при отрицательном балансе счета, причем не только писать сообщения, но и совершать звонки и отправлять медиафайлы без расходования трафика. Это возможно в WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat и Telegram.

В линейку #БезПереплат встроена бесплатная защита от нежелательных подписок в интернете. Также пользователям линейки автоматически подключается бесплатный пакет «Мегафон ТВ» из 50 ТВ-каналов, трафик при просмотре которых не расходуется.

Подключиться к новым тарифам можно в личном кабинете или в салонах оператора. Условия всех тарифов есть на сайте «Мегафона».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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