В Екатеринбург заходит новый агрегатор такси – «Яндексу» придется опускать цены

В Екатеринбурге в ближайшее время может появиться новый агрегатор такси, петербургский «Таксовичкоф». Информация об этом появилась в конце лета. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе сервиса, начать работу планируется уже в этом году. «Конкретных сроков пока нет, но мы перешли в активную фазу поисков таксопарка, который будет генеральным партнером, также рассматриваем и другие, небольшие, таксопарки», – отметили в «Таксовичкоф».

Около года назад в Екатеринбурге стал работать другой агрегатор такси – «Ситимобил». Тогда компания объявила, что намерена занять около четверти местного рынка, причем ее обвиняли в том, что она подключает к сервису водителей, которые были заблокированы за грубые нарушения в других агрегаторах.

При этом, по словам источника «Нового Дня» в антимонопольной сфере, с приходом «Ситимобила» другому популярному сервису по поиску автомобилей с водителями – на базе «Яндекс» – пришлось снизить расценки для пользователей, чтобы не потерять клиентов. Это отразилось и на поступлениях в сам сервис, и на оплате работы водителей и таксопарков – она снизилась. Собеседник агентства предполагает, что со стартом работы «Таксовичкоф» сценарий повторится, причем вынужденный демпинг может особенно сильно ударить по небольшим таксопаркам и индивидуальным перевозчикам, которые сейчас сотрудничают с «Яндекс.Go» (сервисы «Такси», «Транспорт», «Доставка» и «Еда» были объединены в одну службу). В пресс-службе «Яндекса» не стали комментировать, будут ли меняться тарифы с приходом нового игрока на рынок пассажирских перевозок.

Добавим, что расценки на услуги такси в Екатеринбурге сейчас и так невелики. Так, поездка от редакции «Нового Дня» до аэропорта Кольцово в вечерний час пик при высоком спросе на тарифе «Комфорт» обошлась в 380 рублей. Водитель объяснил, что 76 из них уйдет «Яндексу», остальное – самому водителю и таксопарку, за вычетом бензина и расходов на мойку авто, т.к. по правилам машину таксист должен сдать после смены в чистом виде. По словам собеседника агентства, за поездку он получит не больше 100-150 рублей. «Чтобы заработать 55 тысяч в месяц, приходится за баранкой быть 12 часов в день шесть дней в неделю. У меня один выходной», – сказал водитель такси.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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