Екатеринбург отстает по подключению тепла от других городов области

По состоянию на 24 сентября в Свердловской области отапливается 79% многоквартирных домов и 97% объектов социальной сферы. О полном включении теплоснабжения отчитались 55 муниципалитетов, сообщили «Новому Дню» в областном МинЖКХ.

В Екатеринбурге отопление включено в 63% многоквартирных домов и 93% объектов социальной сферы. Но самые низкие показатели – в Алапаевске: там тепло получили только 44% жилфонда и 50% учреждений соцкультбыта.

Стопроцентное подключение жилфонда обеспечено в 66 территориях и объектов социальной сферы – в 70 территориях. Полное включение тепла потребителям обеспечено в 55 муниципалитетах. В оставшихся территориях теплом обеспечено от 70 до 98 % потребителей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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