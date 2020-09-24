Бывший советник Бабушкиной стала PR-представителем Русала в УрФО

Бывший советник председателя заксо Людмилы Бабушкиной Елена Воронова вышла на новое место работы – в компании Русал, которую она с сегодняшнего дня будет представлять в Уральском федеральном округе как специалист по PR.

«Мы рады, что Елена присоединилась к нашему дружному PR-коллективу, – сообщила «Новому Дню» директор департамента общественных связей компании Ольга Санарова. – Елена продолжит укреплять связи компании с общественностью Уральского федерального округа, развивать информационное присутствие и реализовывать яркие коммуникационные проекты. Хочу также поблагодарить за добросовестную многолетнюю работу Романа Лукичева, который принял решение сменить сферу деятельности и завершил свою карьеру в Русале».

Напомним, Елена Воронова хорошо знакома свердловским журналистам: она много лет работала с Денисом Паслером – и тогда, когда он руководил компанией «Газэкс», и позже, когда он возглавил правительство Свердловской области (с 2012 по 2016 год). После того, как губернатор Евгений Куйвашев упразднил пост областного премьера, Елена Воронова стала советником спикера заксо Людмилы Бабушкиной.

Бывший пиарщик Русала Роман Лукичев написал на своей странице в соцсети, что с сегодняшнего дня намерен полностью посвятить себя собственному юридическому бизнесу, где он является одним из партнеров.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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