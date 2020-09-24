Niletto стал бомжом и переехал из Екатеринбурга

Певец Niletto попрощался с Екатеринбургом, выписавшись из квартиры в уральской столице. Он переезжает с Урала. «Сегодня я официально получил статус бомж – выписался с места регистрации, – написал он в своем инстаграме, проиллюстрировав пост фотографией у стены трансформаторной будки, на которой написано «Niletto лох». – Вот именно такие надписи и мнения меня мотивировали всю жизнь для того, чтобы сегодня выписаться с этого любимого, но гнилого района, в котором получил колоссальный опыт. Дом и район не забуду. Друзей в Екб не забуду. Время осуществить мечту моей Мамы. Сейчас пишу этот пост и вот вот намокнут глаза. Буду вспоминать, как я написал «Любимку» и почти все свои песни в доме напротив этой стены трансформатора».

Певец пожелал хейтерам с района «и застрявшим у бутылки вдоль Лагерной и Курганской» развития. Напомним, Niletto стал популярен около года назад, когда записал песню «Любимка».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 24.09.20

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