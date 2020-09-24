Пьяный дебошир на рейсе из Симферополя обещал зарезать пассажиров (ВИДЕО)

В аэропорту Кольцово задержали пассажира рейса Симферополь – Екатеринбург, который во время полета дебоширил и грозился зарезать других людей на борту. 42-летнего мужчину доставили в дежурную часть «до вытрезвления» и составили протокол за мелкое хулиганство.

Пьяного дебошира сняли с самолета

Как рассказывают пассажиры рейса Симферополь – Екатеринбург, мужчина в полете вел себя неадекватно, угрожал «зарезать всех и убить». Бортпроводники пояснили, что дебошир отказывался выполнять правила, поэтому к самолету в аэропорту Кольцово вызвали наряд полиции. Впрочем, мужчину сначала не смутили и полицейские – он требовал отдать ему честь и продолжал вести себя буйно.

«42-летний житель Свердловской области во время полета находился в состоянии опьянения, вел себя вызывающие, выражался нецензурно, отказывался выполнять требования бортпроводников. Сотрудники линейного отдела доставили нарушителя, который продолжал выражаться нецензурно, в дежурную часть. Поскольку злоумышленник находился в состоянии опьянения, он был оставлен до вытрезвления», – сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по УрФО.

В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», придя в себя, мужчина признал свою вину в недопустимом поведении в общественном месте.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 24.09.20

Тагильчанину предъявлено обвинение в педофилии. / За несоблюдение самоизоляции вернувшимся из-за рубежа россиянам грозит штраф до 40 тысяч рублей. / Niletto стал бомжом и переехал из Екатеринбурга. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»