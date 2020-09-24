Сводка по коронавирусу: еще семь смертей и 131 новый заболевший

За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 131 свердловчанина. С момента начала распространения инфекции в регионе заразились 28 299 человек, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19.

Выздоровевших за последние 24 часа – 66 человек, а всего же – 21 390. За сутки умерли еще семь пациентов свердловских больниц, кому был ранее поставлен диагноз «коронавирус». Число жертв инфекции в регионе достигло 587 человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

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