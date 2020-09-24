В мэрии объяснили осенние дорожные ремонты: «В первом полугодии мы про них и не знали»

Жители Екатеринбурга возмущены осенним сезоном дорожных ремонтов – десятки улиц в сентябре встали в пробки из-за перекладывания асфальта. Замглавы города по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь объяснила, почему нельзя было ремонтировать эти дороги летом, когда из-за коронавирусных и школьных каникул движение было куда более свободным – в администрации города не планировали такие работы.

«Сейчас идут те ремонты, деньги по которым поступили позднее, в августе. В первом полугодии мы про них и не знали, это дополнительные поступления. Они пришли, были распределены, надо было провести конкурсные процедуры. И поэтому ремонты так поздно идут, исключительно из-за этого. Это хорошо, что деньги пришли, и нам теперь надо постараться их освоить, качественно и своевременно, чтобы не пришлось возвращать», – прокомментировала Марина Андрусь.

Добавим, сегодня профильная комиссия Екатеринбургской гордумы рассматривала отчет финансового блока мэрии о бюджете за первое полугодие. Счетная палата подготовила свое заключение, в котором обозначено, что процент освоения денег по многим дорожным программам – 0. «Низкое исполнение по бюджетным инвестициям по разделу 0400 «Национальная экономика» (3,7%) связано, в основном, с неосвоением бюджетных ассигнований(0,0%) по МП «Столица» на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, строительство транспортной развязки на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» в рамках подготовки к проведению XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета», – говорится в заключении Счетной палаты. Депутаты ЕГД сегодня обратили внимание на неосвоенные деньги на строительство дорог к деревне Универсиады. Отметим, реконструкция развязки у «Калины» летом даже не начиналась.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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