На Среднем Урале каждое четвертое ДТП происходит с участием пешехода

С начала года в Свердловской области было зафиксировано 1922 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 258 человек, а ранено 2490. 533 аварии были связаны с пешеходами. 495 человек получили травмы, а 68 погибло. В УГИБДД по Свердловской области отмечают, что по сравнению с прошлым годом, сейчас наблюдается снижение количества ДТП по всем трем показателям.

Как сообщают «Новому Дню» в пресс-службе ведомства, зачастую нарушение ПДД происходят из-за халатности пешеходов. «Размещение на одежде светоотражающих элементов является основным пунктом в ПДД. Но, к сожалению, очень многие люди не считают важным его соблюдать. Так, в темное время суток нами было зафиксировано 70 ДТП, в которых погибло 25 человек, а 64 травмированы, – рассказали в пресс-службе ведомства. – Помимо этого, пешеходы зачастую находятся на проезжей части в нетрезвом состоянии, в результате чего, они могут внезапно выходить на дорогу. Так, например, 20 сентября, в Нижней Салде 43-летний мужчина сидел на дороге, в темное время суток, в результате чего водитель поздно его заметил и совершил наезд», – рассказали в УГИБДД.

С наступлением осени в области резко возросло число наездов на пешеходов. Только с первого сентября в области было совершено 58 наездов на пешеходов, 15 погибли, 45 получили травмы. Только за минувшие сутки в области случилось 5 ДТП.

Так, вечером, 23 сентября водитель автомашины «Хендэ Санта Фе» при выезде с ул. Билимбаевская, 37, наехал на пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход-ребенок доставлен в 9-ю ДКБ, с диагнозом «ушиб мягких тканей правого бедра». Он переходил дорогу вместе с мамой, она травм не получила.

Утром 24 сентября на регулируемом перекрестке Студенческая – Первомайская, водитель автомашины «Ниссан» наехал на пешехода. В результате ДТП мужчина был доставлен в 36 ГКБ, диагноз: «ушиб мягких тканей головы, ушиб правой голени».

Этим же утром на нерегулируемом пешеходном переходе по адресу: Ленинградская, 21, водитель автомашины ВАЗ 21140 сбил пешехода, который переходил проезжую часть. В результате ДТП женщину госпитализировали с диагнозом «сотрясение головного мозга и перелом большой берцовой кости справа».

«Особо сильно огорчает то, что родители вместе с детьми также нарушают правила поведения на дороге, в связи с чем, ставят под угрозу безопасность своей жизни. Родитель – пример для ребенка, и если он увидит, что взрослый переходит дорогу там, где ему вздумается, впоследствии, ребенок будет делать также, – отметили в пресс-службе. – Дворы тоже являются опасной зоной. Водителям нужно быть предельно внимательными, во время движения в жилой зоне. Также, во время выезда с парковочного места, лучше всего прибегнуть к помощи прохожих, поскольку, водители могут просто напросто не заметить идущего сзади ребенка».

Госавтоинспекция Свердловской области призывает участников дорожного движения к четкому соблюдению ПДД и мер безопасности при участии в дорожном движении: размещение на одежде световозвращающих элементов обезопасит пешехода на дороге, сделав его заметнее для водителей с большего расстояния, что даст водителю возможность принять меры для недопущения наезда на пешехода.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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