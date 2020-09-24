Новое колесное производство ЕВРАЗа и «Рейл Сервис» выбрало поставщика оборудования

Компания «Аллегро», созданная ЕВРАЗом (LSE: EVR) и промышленной группой «Рейл Сервис» на паритетных условиях для строительства производства по выпуску железнодорожных колес, заключила контракт на поставку оборудования с международной технологической группой ANDRITZ. Документ подписали управляющий директор ООО «Аллегро» Валерий Галченков, старший вице-президент ANDRITZ AG, управляющий дивизионом ANDRITZ METALS, Хайнц Аутишер и управляющий директор, глава дивизиона «Hydraulic» фирмы Schuler Pressen Даниель Хубер.

Входящие в австрийскую группу компании ANDRITZ MAERZ и Schuler поставят «Аллегро» комплексную линию по производству колес. Первые поставки оборудования запланированы на 1-й квартал 2022 года, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЕВРАЗа.

Технологическая цепочка будет устроена следующим образом. Стальная заготовка производства ЕВРАЗ НТМК будет нагреваться в печи до температуры 1250 градусов Цельсия. Затем, после очистки от окалины, на гидравлическом прессе мощностью 10 тыс. тонн будет формироваться начальная форма колес. Окончательную форму они будут принимать на прокатном стане и прошивном прессе мощностью 5 тыс. тонн. После лазерной проверки геометрии и нанесения маркировки колеса пройдут термическую обработку для упрочнения рабочих поверхностей.

Соглашение о строительстве нового колесного производства в ОЭЗ «Титановая долина» было подписано с руководством особой экономической зоны в марте 2020 года. Инвестиции в проект оцениваются в сумму 16 млрд рублей (около $200 млн). Мощность предприятия составит 200 тыс. цельнокатаных колес в год с возможностью увеличения до 300 тыс. Старт производства намечен на 4-й квартал 2022 год. На предприятии будет создано 425 новых рабочих мест.

«Мы рады отметить этот важный этап для проекта и поприветствовать ANDRITZ в качестве поставщиков основного оборудования, – рассказал вице-президент ЕВРАЗа, глава Дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – Производство железнодорожных колес требует уникальных компетенций и строгого контроля качества, начиная с этапа выплавки стали, и ноу-хау ЕВРАЗа будут незаменимы в этом важном для отрасли проекте».

«Мы гордимся тем, что вновь участвуем в поставке оборудования для производства железнодорожных колес ЕВРАЗа, – сказал вице-президент ANDRITZ AG, управляющий дивизионом ANDRITZ METALS, Хайнц Аутишер. – Этим заказом мы укрепляем наше технологическое лидерство в этой области и поставляем самую современную линию, которая когда-либо была построена в этом сегменте».

Екатеринбург, Елена Васильева

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