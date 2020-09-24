Ковальчик получил представление от министерства финансов

Министерство финансов Свердловской области внесло представление в адрес первого заместителя главы Екатеринбурга Александра Ковальчика.

В сообщении минфина говорится, что контрольное мероприятие, завершенное 14 сентября 2020 года, выявило нарушения законодательства Российской Федерации и Свердловской области.

Например, в ходе строительства, текущего и капитального ремонта дорог произведены приемка и оплата материалов, качество и происхождение которых документально не подтверждены.

Кроме того, документально не подтверждено устранение подрядчиками недостатков, выявленных при проверке качества выполненных работ.

«Информация о принятых администрацией города Екатеринбурга решениях и мерах по направленному представлению будет опубликована в подразделе «Принятые меры по устранению нарушений» раздела «Финансовый контроль» сайта Министерства финансов Свердловской области», – информирует минфин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 24.09.20

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