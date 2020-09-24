В Екатеринбурге из-за аварии закрылся H&M

В Екатеринбурге в торговом центре «Гринвич» закрылся популярный магазин одежды H&М, сообщили «Новому Дню» посетители ТРЦ. По их словам, торговая точка закрыта весь день, никаких объявлений, которые поясняли бы, что случилось и откроется ли магазин.

В справочной «Гринвича» объяснили, что в H&M произошла авария, какого рода, не уточняется. «Они пока сами не знают, сколько времени потребуется на устранение последствий, и когда откроется магазин», – уточнили в кол-центре.

Екатеринбург, Елена Сычева

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