Во время карантина на Урале стали чаще умирать алкоголики

В Свердловской области во время периода ограничений, введенного в марте из-за ситуации с коронавирусом, резко выросло количество смертей от алкогольной кардиомиопатии. Это заболевание сердца, к которому приводит длительное злоупотребление алкоголем. Человек, страдающий кардиомиопатией, умирает от сердечной недостаточности.

Как сообщил главный кардиолог минздрава Свердловской области Александр Быков, число смертей от алкогольной кардиомиопатии только за первое полугодие 2020 выросло на 15,7% по сравнению с тем же периодом 2019-го.

Главный нарколог УрФО, главврач Свердловской областной наркологической больницы Антон Поддубный пояснил «Новому Дню», что алкоголь – это один из токсических факторов, негативно влияющих на внутренние органы, в том числе на сердечную мышцу, что может приводить к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. По словам эксперта, на рост смертности от алкогольных кардиомиопатий могло повлиять поведение некоторых людей во время ограничений из-за Covid-19.

«Мы пока можем это только предполагать. Текущий год действительно внес коррективы, и мы сейчас наблюдаем увеличение числа обращений к нам людей, которые во время карантина были ограничены, например, в работе, в средствах, а потому искали выход в перманентной, ежедневной алкоголизации», – сказал Поддубный.

Он объяснил, что чаще всего последствия злоупотребления алкоголем первыми видят терапевты, кардиологи, гастроэнтерологи, поскольку на фоне видимого внешнего здоровья пациента у него происходят изменения внутренних органов под действием регулярного отравления этанолом и продуктами его распада. «К наркологу приходят, когда бывает поздно, а изменения внутренних органов, которые могут увидеть врачи общей практики, часто уже необратимы», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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