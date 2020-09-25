Горожане оценили Высокинского: «он симпатичный» и «хочет нас уничтожить» (ВИДЕО)

Сегодня исполняется два года, как Александр Высокинский стал мэром Екатеринбурга. Съемочная группа «Нового Дня» прошлась по улицам города и спросила у горожан, знают ли они, как зовут нынешнего мэра, и чем он им запомнился за время руководства.

Мэр Екатеринбурга: кто он?

Некоторые опрошенные не смогли назвать имя и фамилию того, кто занимает пост главы города (отметим, Высокинского утвердили в должности мэра депутаты гордумы). Так, по мнению нескольких людей, Евгений Куйвашев, а не Александр Высокинский является нынешним мэром. Те опрошенные, которые смогли назвать фамилию действующего главы, разошлись во мнениях.

«Он очень запомнился мелкой рознице, т.к. отрицательно относится к нам. В планах у него нас уничтожить. Он заявил об этом во всеуслышание во время объезда Железнодорожного района. Сказал, что нам осталось жить три года. Поэтому мелкая розница против Высокинского», – заявила «Новому Дню» жительница Екатеринбурга.

Другой собеседник поделился с агентством мнением по поводу благоустройства города: «Дороги в центре немного лучше стали. Набережная изменилась, освещение на набережной тоже сделали. Центр значительно лучше стал». Еще одна опрошенная отметила внешние данные мэра города: «Он симпатичный».

Екатеринбург, Анна Темрук

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