На пожаре в 9-этажном доме погибла женщина. 48 человек эвакуированы

Сегодня ночью во время тушения пожара в квартире на 5-м этаже 9-этажного дома на улице Серова в Екатеринбурге было обнаружено тело женщины.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, по этому факту начата проверка следственным отделом по Ленинскому району города. Проведен осмотр места происшествия, опрошены соседи, тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. Явных признаков криминальной смерти нет.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что сигнал о пожаре поступил в 23:28. Спасатели эвакуировали из дома 48 человек, из них 7 детей, в том числе с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов спасены 3 человека. Были задействованы 9 единиц техники, 23 человека личного состава. В 00:11 огонь был локализован, в 00:12 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 01:37.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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