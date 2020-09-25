На Североуральском бокситовом руднике сменился управляющий директор

Компания Русал назначила на Североуральский бокситовый рудник нового управляющего директора – Леонида Буртолика.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе компании, основными задачами нового руководителя станут внедрение современных технологий, снижение себестоимости добычи бокситов, дальнейшее развитие бизнес-системы Русала, а также участие в развитии региона присутствия. Виктор Неустроев, руководивший предприятием последние 6 лет, вышел на пенсию. В общей сложности он проработал на СУБРе 48 лет. Удостоен званий «Заслуженный шахтер Российской Федерации», «Почетный горняк».

Леонид Буртолик – выпускник Московского горного института по специальности «Горный механик-конструктор». До прихода на СУБР работал на руководящих постах на Серовском металлургическом заводе, в ГМК «Норильский никель», в компании «Союз-Металлоресурс», был исполнительным директором Ковдорского ГОКа (Мурманская обл.), генеральным директором Жирекенского ГОКа (Забайкальский край) и Сорского ГОКа (р. Хакасия).

Североуральск, Евгения Вирачева

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