В выходные в Свердловской области потеплеет до +18

Синоптики Гидрометцентра России обещают потепление в Свердловской области. Распогодиться должно уже сегодня. В субботу, по данным метеобюро, температура воздуха днем прогреется до +18 градусов.

В воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков, ветер неустойчивый слабый, столбик термометра поднимется до +14…+19 ºС.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 25.09.20

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