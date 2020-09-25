Сын признался в убийстве, совершенном матерью, чтобы спасти ее от тюрьмы

Жительница Екатеринбурга приговорена к 8 годам лишения свободы за убийство своего сожителя. Ее сын пытался взять вину на себя, но правоохранительные органы раскрыли преступление.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, убийство 28-летнего мужчины было совершено 11 декабря 2019 года в квартире дома по улице Солнечная. Его зарезали ножом. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД Валерия Горелых, в убийстве сразу признался взрослый сын хозяйки квартиры. Но впоследствии выяснилось, что молодой человек никакого отношения к ЧП не имеет – он пытался спасти свою мать от тюремного заключения.

По данным СУ СКР, женщина поссорилась с сожителем из-за того, что он пропил последние деньги. В ходе конфликта она вооружилась ножом, которым и нанесла смертельный удар. Орудие убийства она выбросила в мусорный контейнер, но следователи его нашли. По делу проведены допросы ряда свидетелей, проверка показаний обвиняемой на месте, судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, медико-криминалистическая, психолого-психиатрическая экспертизы, осуществлены осмотры места происшествия, документов и предметов. Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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