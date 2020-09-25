Свердловская область остается на 10 месте по числу заражений коронавирусом

В Свердловской области за сутки подтвердили 137 новых случаев коронавируса. Это 10-й результат по России, ситуация хуже в Москве и области, Санкт-Петербурге, Ростовской, Нижегородской, Воронежской, Кемеровской областях, на Ставрополье и в соседнем ХМАО.

За сутки в России от инфекции скончались 108 человек, в Свердловской области – двое. Всего на Среднем Урале коронавирус стал причиной смерти 589 человек, число заболевших за время пандемии – 28 436.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 25.09.20

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