В Екатеринбурге у правительственного гаража загорелась свалка (ФОТО)

В Екатеринбурге около часа дня произошел пожар близ здания автохозяйства правительства Свердловской области. Загорелась свалка, устроенная между правительственным гаражом и соседним офисником.

Как передает корреспондент «Нового Дня», на месте собралась толпа зевак, наблюдающие выстроились на улице, на балконах здания на улице Чернышевского и за забором парковки. Огонь подобрался близко в офиснику – обгорели внешние блоки кондиционеров, но серьезных последствий пожар не имеет.

По предположениям работающих неподалеку людей, пожар на свалке мог начаться из-за бычка, выкинутого с балкона. Версию МЧС уточнить не удалось – в пресс-службе регионального управления никто не отвечает.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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