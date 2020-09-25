В Нижнем Тагиле продолжаются поиски двух 14-летних подростков

Учащиеся 8 класса одной из школ Дзержинского района Нижнего Тагила, 14-летние Александр Лаптев и Владимир Молодых, пропали еще 22 сентября. Где они находятся, до сих пор их неизвестно.

По данным полиции, после уроков школьники ушли в неизвестном направлении. Известно, что ребят видели после их ухода в нескольких местах на Вагонке. В дежурной части нижнетагильского отделения полиции № 17 «Новому Дню» сообщили, что к этому часу подростки не найдены.

Александр ростом около 155 сантиметров худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Особые приметы: картавит, левый глаз косит. Одет: в куртку красного цвета с синим по бокам, черные джогеры, черные кроссовки и шапку черного цвета.

Светловолосый Владимир также худощав, немого ниже ростом, около 152 сантиметров, глаза серые. Парень заикается. Одежда: удлиненная черная болоньевая куртка по бокам синего цвета с капюшоном, черные джогеры, черные кроссовки и черная кепка с надписью на козырьке «Хонда».

Оба подростка носят стрижку с челкой набок, у каждого с собой школьный рюкзак черного цвета.

В МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, за самовольные уходы оба ученика состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Такие побеги мальчики совершают на протяжении двух лет.

Тех, кто видел этих подростков, или что-нибудь знает об их местонахождении, полицейские просят обращаться в дежурную часть отдела полиции № 17 по телефону: 8 (3435) 97-68-02 либо 02.

Екатеринбург, Анна Темрук

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