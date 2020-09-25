Мастерскую, которая шила для патриарха Кирилла и РПЦ, подозревают в преднамеренном банкротстве

В Екатеринбурге банкротится ООО «Царская семья». Это компания, которая занималась пошивом и декором изделий для Русской православной церкви. В июне этого года мастерская была обанкрочена, накануне конкурсный управляющий Эдуард Чу опубликовал сообщение о наличии признаков преднамеренного банкротства.

«Анализ сделок Должника в период существенного ухудшение значений характеризующих платежеспособность показал, что имели место сделки или действия, не соответствующие существовавшим на момент их совершения рыночным условиям и обычаям делового оборота, которые стали причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности должника. Таким образом, можно сделать вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства», – сообщается в документах.

Анализировались дела компании за 2016-2019 годы на основе данных, полученных от госорганов, судов и банков. С иском о банкротстве в апреле этого года обратился ИП Игорь Адабашьян из-за долга на сумму более 8 млн рублей, а чуть ранее, в марте 2020 года, по данным «Контур-Фокуса», было принято решение о ликвидации швейной мастерской, ликвидатором стала ее учредитель Наталья Суркова. К слову, конкурсный управляющий сделал вывод, что предприятие дало Сурковой около 2,3 млн рублей в период «максимального ухудшения показателей, характеризующих его платежеспособность», есть основания для оспаривания сделки. Причем в бухучете сделки с Сурковой отражены как возврат займа, но записей о самом займе нет, поэтому платежи можно считать подозрительными.

ООО «Царская семья» в своих соцсетях сообщает, что делала вышивку и шила для патриарха Кирилла, преподносила подарки канцлеру Германии Ангеле Меркель и Дмитрию Медведеву, который на тот момент занимал должность премьер-министра.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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