Ретротуры на паровозах: СвЖД реконструирует парк локомотивов (ВИДЕО)

Свердловская железная дорога сегодня подготовила к рейсу ретропоезд, который завтра отправится от вокзала Екатеринбурга к музейному комплексу УГМК. Съемочная группа «Нового Дня» понаблюдала за тем, как специалисты готовят паровоз 1953 года выпуска, прибывший своим ходом из Перми, к эксплуатации.

Паровоз готовят к поездке

Парк ретролокомотивов на паровой тяге решили восстанавливать для привлечения людей на уникальные туристические маршруты. «Во-первых, это дань уважения к прошлому, к истории. А во-вторых, это очень интересно и привлекает людей абсолютно любого возраста. Уже более 80-100 единиц таких паровозов эксплуатируются по всей стране. В первую очередь восстанавливают образцы старого подвижного состава, ну а потом, по мере необходимости, реконструируют более поздние постройки», – рассказал «Новому Дню» машинист локомотива Игорь Бехтер.

Как сообщают уточнили в пресс-службе СвЖД, уже готовы три действующих паровоза 1950-х годов выпуска: две «Лебедянки» – Л-3111 и Л-4372, и советский магистральный грузовой паровоз под номером 0123. «Местом постоянного нахождения раритетов является локомотивное депо Пермь-Сортировочная. В октябре текущего года планируется поступление четвертого паровоза – Еа-3113 1944 года выпуска. В дальнейшем рабочий парк будет увеличиваться», – говорят в пресс-службе.

Помимо реконструкции локомотивов, в планах – создание туристического маршрута от станции Екатеринбург-Пассажирский к музейному комплексу УГМК в Верхней Пышме, в рамках которого можно будет посетить сразу несколько музеев: один в Екатеринбурге и два в Пышме.

Екатеринбург, Марина Симбирятина, Александр Саливанчук, Антон Отман

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