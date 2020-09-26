В Екатеринбурге больницы вновь перепрофилируют в инфекционные госпитали для больных Covid-19

В Екатеринбурге с октября некоторые больницы вновь перепрофилируют под прием больных коронавирусом. Пациентам с другими проблемами уже начали отказывать в госпитализации. В частности, койки под Covid-19 готовят в ЦГБ №3. Стационар всего полтора месяца принимал плановых пациентов.

Как рассказали «Новому Дню» родственники одного из пациентов ЦГБ №3 в Екатеринбурге, пенсионеру отказали в плановой госпитализации, которая должна была состояться на следующей неделе. Человек должен был лечь в отделение геронтологии и кардиологии для прохождения обследования, связанного с хроническими заболеваниями. Но накануне в больнице сообщили, что с октября вся плановая госпитализация отменяется. ЦГБ №3 вновь станет инфекционным госпиталем для приема пациентов с Covid-19.

Информацию «Новому Дню» подтвердили в региональном оперштабе по борьбе с распространением коронавируса. «В стационаре ЦГБ N3, расположенном на ул. Машинистов, готовятся к перепрофилированию под инфекционное отделение 100 коек. Это позволит в период незавершившейся эпидемии коронавируса и в сезон подъёма ОРВИ обеспечить готовность системы здравоохранения к возможной дополнительной нагрузке. Все пациенты стационара перенаправляются в другие медицинские учреждения по профилю заболевания», – сообщили в оперштабе.

Там, однако, проигнорировали вопрос о том, какие еще медучреждения в ближайшее время планируется вновь перепрофилировать под Covid-19.

Добавим, что ЦГБ №3 в Екатеринбурге была одним из инфекционных госпиталей и в «первую» волну коронавируса. Плановые госпитализации здесь возобновили только в начале августа – тогда же, когда возобновилась работа нейрохирургического корпуса ГКБ № 40, НИИ ОММ, 354-го окружного военного клинического госпиталя, ЦГКБ № 1, областной детской клинической больницы, отделения областной наркологической больницы

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 25.09.20

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