Количество заболевших Covid-19 за сутки продолжает понемногу расти

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 139 новых случаев коронавируса, это немного больше, чем в начале недели, когда выявляли менее 130 случаев в сутки. Умерли от Covid-19 три человека.

По данным регионального оперштаба, диагноз подтвержден у жителей Екатеринбурга (+76), Алапаевска, Асбеста, Режа, Каменска-Уральского, Сухого Лога, Кушвы, Качканара, Красноуральска, Красноуфимска, Березовского, Верхней Пышмы, Полевского, Сысертского и Арамильского городских округов, Верхней Салды, Нижнего Тагила, Первоуральска, Нижнесергинского района, Бисерти, Ревды, Краснотурьинска, Камышловского района и Пышминского городского округа.

Состояние 107 пациентов – тяжелое, 100 из них находятся в реанимациях, 47 – на ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 308. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 64 человека. Общее число выписанных достигло 21519.

Добавим, что рост заболеваемости фиксируется не только в Свердловской области. В Москве за сутки выявлено 1792 новых случая Covid-19, хотя еще несколько дней назад показатель не превышал 1500 в сутки. Постепенно в столице возвращают ограничительные меры.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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