На Уралмаше из окна выпала мать двоих маленьких детей, женщина скончалась

В Екатеринбурге из окна дома на улице Старых Большевиков, 3в сегодня утром выпала молодая женщина, она скончалась на месте. Тело направлено на экспертизу для выяснения причин смерти. По словам соседей, у женщины остался муж и двое маленьких детей.

Как рассказали «Новому Дню» жители соседнего дома № 3 «а» на улице Старых Большевиков, женщина упала почти на детскую площадку.

«Наши окна выходят на противоположную сторону от этого дома №3 «В», из окон не видела ничего. Но потом возле ограды дома стояла реанимация, во дворе работали люди в форме», – рассказала жительница дома.

Соседи рассказывают, что у женщины остались двое детей, младший родился около месяца назад.

«Следственным отделом по Орджоникидзевскому району Следственного комитета проводится проверка, проведен осмотр места, проводятся опросы очевидцев. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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