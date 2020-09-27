В Екатеринбурге будут судить мужчину, который угнал несколько иномарок

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении автовора. 26-летний мужчина угнал пять иномарок общей стоимостью около 6 млн рублей. Как сообщили в УМВД по Екатеринбургу, угонщик отключал сигнализацию, запускал двигатель и перегонял машины в гараж-отстойник на Коммунистической. Спустя какое-то время он продавал автомобили. Полицейские обнаружили гараж, там при помощи ОМОНа задержали автовора, который как раз пригнал украденную машину с разбитым стеклом задней пассажирской двери.

«В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по частям 3 и 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», переданы в Орджоникидзевский районный суд для рассмотрения по существу. До решения суда фигурант помещён под стражу. Ему может грозить наказание вплоть до 10 лет лишения свободы», – сообщили в УМВД. Судить мужчину будут не только за угоны, но и по по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». При обыске в его квартире были обнаружены 43 патрона калибра 5,6 мм.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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