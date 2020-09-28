В торговых центрах Екатеринбурга продолжается вакцинация от гриппа

На этой неделе жители Екатеринбурга вновь смогут поставить прививку от гриппа в торговых комплексах.

Как сообщили «Новому Дню» в управлении здравоохранения Екатеринбурга, за три недели от гриппа прошли вакцинацию более 500 тысяч человек.

Поставить прививку от гриппа можно на следующих площадках:

29 сентября – ТРЦ «Мегаполис», с 11:00 до 14:00;

30 сентября – «Максидом», с 17:00 до 19:00;

1 октября – Шарташский рынок, с 13:00 до 15:00;

2 октября – «Метро Кэш энд Керри» (Сибирский тракт (дублёр), 21) – с 13:00 до 15:00.

Обратившемуся в пункт необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования, прививочный сертификат и паспорт. Прививку поставят только при хорошем самочувствии и отсутствии признаков ОРВИ.

Екатеринбург, Анна Темрук

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