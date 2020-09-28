В торговых центрах Екатеринбурга продолжается вакцинация от гриппа

На этой неделе жители Екатеринбурга вновь смогут поставить прививку от гриппа в торговых комплексах.
Как сообщили «Новому Дню» в управлении здравоохранения Екатеринбурга, за три недели от гриппа прошли вакцинацию более 500 тысяч человек.
Поставить прививку от гриппа можно на следующих площадках:
29 сентября – ТРЦ «Мегаполис», с 11:00 до 14:00;
30 сентября – «Максидом», с 17:00 до 19:00;
1 октября – Шарташский рынок, с 13:00 до 15:00;
2 октября – «Метро Кэш энд Керри» (Сибирский тракт (дублёр), 21) – с 13:00 до 15:00.
Обратившемуся в пункт необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования, прививочный сертификат и паспорт. Прививку поставят только при хорошем самочувствии и отсутствии признаков ОРВИ.
Екатеринбург, Анна Темрук
Екатеринбург. Другие новости 28.09.20
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