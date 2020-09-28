Гидрометцентр пообещал теплую зиму на Урале. Прогноз на октябрь-март

Гидрометцентр России опубликовал вероятностный прогноз на отопительный период – с октября 2020-го по март 2021 года. По информации синоптиков, зима на Урале в этот раз будет теплой.

По долгосрочному прогнозу, подготовленному Росгидрометом, октябрь на Урале будет холоднее обычного. Напомним, согласно истории метеонаблюдений, среднемесячная температура для Екатеринбурга составляет +5 градусов днем и 0…-2 градуса по ночам. Но октябрь будет единственным месяцем, когда в регионе будет царить холодный фронт. В остальной срок будет, наоборот, теплее обычно.

Так, в ноябре, климатическая норма для которого составляет -2…-3 градуса днем и -7…-8 градусов ночью, температуры будут выше нормы. Но особенно жарко будет на севере региона, а также в ХМАО и ЯНАО.

Начало зимы – декабрь – тоже ожидается теплее обычного. Климатическая норма для Екатеринбурга в последний месяц года составляет -8 градусов днем и -15 градусов ночью. Температура воздуха будет выше.

Начало нового, 2021 года, будет по погодным условиям нормальным. По версии Гдирометцентра, погодных аномалий и резких холодов или сильного потепления не ожидается. Норма для января в Екатеринбурге составляет -11 градусов днем и -18 градусов ночью.

Февраль, который считается в народе самым холодным месяцем в году, также будет «нормативным». Температура воздуха днем будет составлять -7…-8 градусов, по ночам – до -16.

Наконец, в первый весенний месяц ожидается потепление – на всей территории УрФО в марте температура воздуха будет выше нормы, дневной показатель которой составляет 0 градусов, ночной – около -8…-9 градусов.

Напомним, вероятность долгосрочного прогноза на отопительный период от Гидрометцентра России составляет 58-81%.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 28.09.20

В торговых центрах Екатеринбурга продолжается вакцинация от гриппа. / Роспотребнадзор борется с очередями в пункте тестирования на Covid-19 в Кольцово. / Проект народной инициативы о возврате прямых выборов мэров рассмотрит заксо. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»