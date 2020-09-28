В Каменском округе в реке нашли тело потерявшейся 3-летней девочки

В селе Покровском Каменского округа погибла 3-летняя девочка. Маленькая Александра потерялась вчера, родители в тот же день обратились в полицию. Поиски продолжались недолго – спустя полтора часа правоохранители и волонтеры обнаружили тело ребенка в реке Камышенка.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, о пропаже девочки в дежурную часть сообщил ее отец, работающий в местной больнице. Заявление поступило в 18:35.

«На место происшествия незамедлительно были направлены полицейский кинолог со служебной немецкой овчаркой Кирой, следственно-оперативная группа территориального ОВД под руководством начальника каменской полиции Александра Кивелева. Поисковые мероприятия с участием наших коллег из регионального ГУ МЧС, хотя и были организованы оперативно, не закончились благополучно, к большому сожалению. В 20:15 тело девочки было обнаружено в реке Камышенке неподалеку от дома на улице Заречной. Отдельно полицейские нашли и синие туфельки девочки», – прокомментировал представитель МВД.

В областном следственном комитете добавили, что при внешнем осмотре ребенка явных признаков криминальной смерти не обнаружено. Тело девочки направлено на вскрытие для установления точной причины гибели. Проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, в том числе, в отношении законных представителей умершего ребенка, сообщили в СК.

Валерий Горелых добавил, что семья погибшей девочки была полной и благополучной, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состояла.

Каменск-Уральский, Валентина Ярославцева

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