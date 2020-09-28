В выходные в Свердловской области не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса

В Свердловской области за минувшие выходные не зарегистрировано ни одного летального случая у пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Ни в субботу, ни в воскресенье никто не умер. Всего жертвами болезни стали 592 человека.

При этом новые случаи продолжают выявлять. Так, за минувшие сутки в регионе подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция» у 146 пациентов. Свердловская область находится по этому показателю на девятом месте в стране. Всего с начала распространения Covid-19 заразились 28 862 свердловчанина.

За минувшие сутки выписаны из больниц 70 человек. Всего выздоровевших – 21 656.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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