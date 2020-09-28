В Екатеринбурге пройдет забег против домашнего насилия

В следующую субботу, 3 октября, в Центральном парке культуры и отдыха пройдет забег против домашнего насилия. Его анонсировала общественная организация «Стигма».

Как сообщается в инстаграме проекта, бегунов ждут в парке в 11 часов, пройдет разминка, потом непосредственно начнется забег, во время которого участники смогут послушать истории людей, переживших домашнее насилие. «Мы надеемся, что эти записи дадут возможность прочувствовать опыт и понять людей, которым пришлось пережить травматичные события», – сообщают организаторы.

Участников обещают напоить чаем и подарить символические подарки. Стоимость забега – 200 рублей. Деньги нужны в том числе для того, чтобы зарегистрировать новую НКО. Записаться на мероприятие можно по ссылке.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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