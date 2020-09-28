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Понедельник, 28 сентября 2020, 11:09 мск

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Прокуратура нашла 300 бутылок на берегу реки – чиновникам потребовалось решение суда и пять месяцев, чтобы их убрать

Фото прокуратуры Свердловской области

В Нижнем Тагиле природоохранная прокуратура и минприроды Свердловской области еще в мае этого года провели рейд в районе реки Тагил, где обнаружили свалку пластиковых бутылок с просроченной газировкой. «На обочине грунтовой дороги, ведущей от поселка Евстюнихи в сторону этнопарка «Ермаково городище», в водоохранной зоне реки Тагил неустановленными лицами допущен сброс отходов – пластиковых бутылок с просроченной газированной водой в количестве не менее 300 штук», – сообщили в надзорном ведомстве.

Представители прокуратуры обратились с иском в Ленинский районный суд Нижнего Тагила к Нижнетагильскому лесничеству и министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области, потребовав ликвидировать вышеуказанную свалку. Сегодня в надзорном ведомстве сообщили, что суд удовлетворил иск, свалка была убрана.

Екатеринбург, Елена Сычева

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