Лукашенко встретится с омским губернатором Бурковым

В ближайшее время губернатор Омской области Александр Бурков встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Час назад Бурков опубликовал на своей странице в Instagram короткое сообщение: «Сегодня работаем в Минске» и фотографию Дворца независимости – официальной резиденции Лукашенко.

Судя по новостям на официальной странице президента Белоруссии, за последние дни он встретился уже с несколькими главами российских регионов, в частности, с губернаторами Ленинградской, Иркутской и Псковской областей.

Минск, Омск, Елена Владимирова

Минск, Омск. Другие новости 28.09.20

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