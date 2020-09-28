ЕВРАЗ начинает добычу руды на горе Качканар – первые взрывы прогремят уже в конце октября

ЕВРАЗ приступил к горным работам на Собственно-Качканарском месторождении титано-магнетитовых железных руд, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе предприятия. Специалисты начали подготовку первых трех уступов карьера. Уже отгружены первые тонны вскрыши – так называется пустая порода, покрывающая залежи полезных ископаемых. На площадке будущего карьера экскаватор снимает грунт, чтобы добраться до железной руды, формирует заезды для самосвалов. Одновременно с этим работает разведочный буровой станок – он должен будет уточнить объемы запасов. Как только экскаватор достигнет руды, начнется добыча. В ЕВРАЗе рассказали, что, скорее всего, первые взрывные работы будут проводиться в конце октября, а уже до конца года горняки намерены добыть около 200 тысяч тонн руды.

Пока же специалисты завершают строительство первого перегрузочного пункта – туда на самосвалах будут привозить руду из забоя. Второй пункт откроют ближе к концу года, в декабре. Оба будут вмещать по 6,5 млн тонн руды. Из них, в свою очередь, добытые полезные ископаемые будут перевозить по специально построенным железнодорожным путям на дробильную фабрику. Чтобы все работало без сбоев, была реконструирована также железнодорожная станция «Северная», построены высоковольтные и кабельные линии электропередачи, модернизирована подстанции №11, в настоящее время находятся в завершающей стадии работы по строительству водоводов, насосных станций и водоотводных канав. Специалисты приступили к монтажу системы видеонаблюдения и расширению системы диспетчеризации горного транспорта, действующей на Гусевогорском месторождении.

Предполагается, что на Собственно-Качканарском месторождении будут использовать самые современные технологии. В частности, там будут работать карьерные экскаваторы с емкостью ковшей по 20 кубометров, а также БелАЗы, которые способны перевозить до 240 тонн грузов.

«Мы реализуем проект в соответствии с планами компании и лицензионными условиями освоения СКМ, реалистично оценивая при этом перспективы истощения руды на действующем Гусевогорском месторождении. Развитие Собственно-Качканарского месторождения – это залог стабильной работы ЕВРАЗ КГОК и ЕВРАЗ НТМК, а значит, и залог успешного развития Качканара и Нижнего Тагила», – подчеркнул вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

На разработку месторождения будет направлено 6,4 млрд рублей. При этом оно будет отрабатываться только одним карьером. На предприятии подчеркнули, что к 2024 году добыча руды там будет составлять 13 млн тонн в год. Разработка позволит создать 135 новых рабочих мест. Кроме того, сейчас на месторождении работают одиннадцать подрядных организаций.

Напомним, Собственно-Качканарское месторождение находится на склонах горы Качканар – в пяти километрах от Гусевогорского месторождения. Общая длина карьера составляет шесть километров, а ширина – четыре. Породы залегают на высоте от 220 до 630 метров. Только по предварительной оценке, запасы железных титаномагнетитовых руд, составляют 6,87 млрд тонн, среднее содержание железа – 16,6%. Исходя из потребности предприятия в 60 млн тонн в год, запасов сырья хватит более чем на 100 лет.

Екатеринбург, Елена Сычева

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