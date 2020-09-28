Журналистам бесплатно поставят прививки в Домжуре

Завтра, 29 сентября, в Доме журналистов будут ставить бесплатные прививки для сотрудников СМИ. Вакцину от гриппа можно будет получить с 10 утра до 17 вечера. Акция проводится совместно с региональным минздравом. «Врачам завтра будут помогать волонтеры-медики свердловского медицинского колледжа», – сообщили в Домжуре.

Представителям СМИ нужно будет иметь при себе паспорт, медицинской полис и по возможности – прививочный сертификат, уточнили организаторы. Вход на площадку – по редакционным удостоверениям или членскому билету Союза журналистов России.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 28.09.20

Из-за двухнедельного пожара в заповеднике «Денежкин камень» возбуждено уголовное дело. / Фармацевты: в Екатеринбурге спрос на медицинские маски и перчатки не повысился. / Четыре года заксо: две реформы правительства, отмена выборов, потеря шести депутатов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»