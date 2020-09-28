Лукашенко собирается в Сибирь: «Для меня все, что за Уралом, – романтика»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко хотел бы посетить Сибирь, в частности, Омскую область. Об этом он заявил сегодня в Минске на встрече с омским губернатором Александром Бурковым.

«Для меня все, что за Уралом, – это романтика. Думаю, в будущем году мне удастся побывать в основных точках России, в Сибири в том числе», – цитирует слова Лукашенко его пресс-служба. Президент Белоруссии также заявил, что видит потенциал для увеличения товарооборота республики с Омской областью до $100 млн. Говоря о некоторой схожести Белоруссии и Омской области, Лукашенко обратил внимание на непростые климатические условия. «Мы живем в зоне рискованного земледелия, но, тем не менее, чему-то научились в сельском хозяйстве. Готовы с вами всем поделиться», – заверил Александр Лукашенко. Тем более, по его словам, что уже есть положительный опыт сотрудничества Беларуси и других сибирских регионов, например, Сахалина и Приморья.



В свою очередь Александр Бурков заявил, что Белоруссия является основным партнером Омской области во внешнеторговых отношениях. В прошлом году товарооборот между сторонами составил свыше $80 млн, в этом году он ожидаемо снизился. «У нас основные сферы сотрудничества – сельское хозяйство и промышленность, – отметил губернатор. – Объем приобретаемой сельхозпродукции у белорусских производителей в этом году растет. За восемь месяцев этого года мы приобрели 224 единицы сельхозтехники на общую сумму 600 миллионов рублей. По нашим прогнозам, мы выйдем на 800 миллионов рублей до конца года».

Минск, Омск, Екатеринбург, Елена Владимирова

Минск, Омск, Екатеринбург. Другие новости 28.09.20

Журналистам бесплатно поставят прививки в Домжуре. / Из-за двухнедельного пожара в заповеднике «Денежкин камень» возбуждено уголовное дело. / Фармацевты: в Екатеринбурге спрос на медицинские маски и перчатки не повысился. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»