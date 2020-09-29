На Урале пропала девушка с татуировкой на груди и шрамами на запястьях (ФОТО)

Полиция разыскивает 16-летнюю Алину Лискову, которая пропала еще 17 сентября в Ирбите, но сейчас, возможно, находится в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, Алина ушла из дома по адресу: город Ирбит, ул. Первомайская, 45, в неизвестном направлении и не вернулась. Девушка состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних за бродяжничество, ранее неоднократно уходила из дома.

Приметы: славянской внешности, рост около 155 см, среднего телосложения, и волосы у нее светлые, крашеные.

Особые приметы: на среднем пальце правой кисти татуировка в виде креста размером 1х1 см, на большом пальце левой руки татуировка «НЕ…», на предплечье левой руки татуировка «С*ка Любовь…», на левой груди татуировка в виде сердца, также на запястьях обоих рук имеются шрамы от порезов.

Одежда: куртка болоньевая голубого цвета укороченная, черные штаны, розовая кофта, на ногах черные кроссовки.

По версии полиции, девушка может находиться в крупных торговых центрах Екатеринбурга, в районах Уралмаш, Эльмаш, Сортировка. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят сообщить по телефону дежурной части МО МВД России «Ирбитский»: +7 (34355) 6-25-27.

Ирбит, Екатеринбург, Елена Владимирова

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