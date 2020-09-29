Хоккеист «Автомобилиста» удивил всех джентльменским поступком на игре с «Сибирью»

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев стал звездой дня в матче с «Сибирью», который прошёл накануне в Новосибирске. Отличился форвард не эффектным голом или пасом, а джентльменским поступком. Во втором периоде игры, когда «Автомобилист» проигрывал со счетом 2:3, арбитры усмотрели фол со стороны защитника «Сибири» Виталия Меньшикова на Голышеве. В случае удаления игрока «шофёры» бы получили преимущество 5 на 3. Однако решение судей было ошибкой. Нападающий из Екатеринбурга подъехал к ним, объяснив, что он упал, потому что наступил на шайбу, а соперник тут не при чем. Удаление к удовольствию фанатов «Сибири» было отменено. Впрочем, тут же Голышев сравнял счет, реализовав большинство 5 на 4. Однако сам матч окончился 6:4 в пользу «Сибири».

«То, что Анатолий Голышев признался, что на нем не было удаления, это мужской поступок. Нам это был «плюс в карму» – сразу же реализовали большинство», – прокомментировал главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс.

Напомним, Анатолий Голышев играет за «Автомобилист» уже несколько сезонов подряд, начиная с Молодежной команды «Авто». Сам он родился и вырос в Перми. Форвард становился одним из героев спецпроекта нашего агенства «Люди А».

Екатеринбург, Елена Сычева

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