Житель Карпинска, задолжавший по алиментам 1,7 млн рублей, был снят с самолета

Житель Карпинска накопил задолженность по алиментам в размере 1,7 млн рублей, уклонился от административного наказания за это и попытался улететь из региона, но ему это не удалось.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Свердловской области, мужчина материально сыну не помогал, в воспитании ребенка участия не принимал. Судебный пристав-исполнитель составил рапорт о привлечении должника уже к уголовной ответственности по 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей». Однако должник решил избежать наказания, уехав из города.

Карпинец был объявлен в федеральный розыск и задержан в аэропорту Кольцово при посадке на рейс Екатеринбург – Новосибирск.

Карпинск, Екатеринбург, Елена Владимирова

Карпинск, Екатеринбург. Другие новости 29.09.20

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